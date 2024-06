Europei, i numeri IN NETTO CALO di Bellingham: il giocatore del Real Madrid NON sta brillando. Ecco i DATI

Era tra i calciatori più attesi di questo Europeo in Germania, ma fin qui Jude Bellingham non ha convinto più di tanto

Il suo Europeo era iniziato con un gol dopo 13 minuti che aveva deciso l’esordio contro la Serbia, ma da quel giorno Jude Bellingham non è mai più riuscito a risultare decisivo per la sua Nazionale.

La gara contro la Slovenia è stata il manifesto di questo Euro 2024 fino a questo punto per l’ex Borussia Dortmund: zero occasioni create, solamente il 12% dei passaggi sono stati fatti in avanti, nessuno di queste nell’ultima zona di campo. È stato il peggiore dell’Inghilterra sia per duelli vinti (22%) sia per possessi persi (16). Inoltre, in tre partite, Bellingham non ha più calciato dopo la rete contro la Serbia.