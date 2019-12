Everton, Ancelotti carica: «So come si batte il Liverpool» – VIDEO

Il nuovo tecnico dell’Everton, Carlo Ancelotti, sostiene che niente è impossibile nel calcio ed è pronto a battere il Liverpool

Carlo Ancelotti ha parlato nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell’Everton della grande rivalità che c’è tra i Toffees e i Reds.

«Score positivo contro il Liverpool? I tifosi dell’Everon saranno felici… Col Napoli abbiamo battuto i Reds quest’anno, sono un grande avversario e proprio per questo la motivazione nostra sarà ancora maggiore. Loro non sono abituati a perdere… So cosa provano i tifosi quando vincono col Liverpool, per fortuna non dovremo aspettare molto visto che giocheremo il 5 gennaio»