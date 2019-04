Fabbri inguaia il Milan: l’Atalanta può soffiargli 4° posto e Champions

Milan, oltre al danno la beffa! La sconfitta contro la Juventus costa cara: ora l’Atalanta ha la chance per il sorpasso Champions!

La Juventus vince in rimonta contro il Milan. I rossoneri hanno dominato nel primo tempo, ma tornano a casa a bocca asciutta. Dybala e Kean hanno risposto a Piatek, regalando i tre punti ai bianconeri, che ora sono vicinissimi allo scudetto. Gli ospiti sono infuriati con fabbri per i due rigori non concessi per il tocco di mano di Alex Sandro e la trattenuta in area di Mandzukic.

L’Atalanta può sorridere: il passo falso del Milan contro i campioni d’Italia è un regalo prezioso. Gli orobici saranno impegnati a Milano contro l’Inter. Nonostante l’assenza di Zapata, i bergamaschi combatteranno contro la squadra di Luciano Spalletti. La posta in gioco è altissima: in caso di vittoria, l’Atalanta supererebbe i rossoneri, soffiando loro il quarto posto. In caso di pareggio, invece, i nerazzurri aggancerebbero il Diavolo a 52 punti.