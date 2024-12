Fabio Capello: «Al Napoli pesa l'assenza di Buongiorno»

L’ex calciatore e allenatore è intervenuto per fare il punto sul campionato di calcio di Serie A

Hanno vinto tutte con una certa fatica le 3 big del campionato. Il distacco tra Atalanta, Napoli e Inter resta immutato dopo le giornata numero 17, ma qualcosa è comunque successo. Ne propone un’analisi Fabio Capello su La Gazzetta dello Sport, uno che gli scudetti li ha vinti e non in un solo luogo, pensando anche a un Natale che non è di pausa.

SUBITO IN CAMPO – «Il prossimo turno è praticamente dietro l’angolo».

CONTE FA DOPPIA SEDUTA, FONSECA DA’ 3 GIORNI DI RIPOSO – «Dall’esterno non si può dire. Solamente il tecnico respira l’atmosfera dello spogliatoio della sua squadra e decide di conseguenza. Poi certo,fa effetto vedere due allenatori utilizzare una strategia completamente diversa tra loro, ma di sicuro Conte e Fonseca avranno le loro buone ragioni».

CONTE PUNISCE LA SQUADRA PER LA GARA DI GENOVA – «Non lo so, ma contro il Genoa il Napoli ha sofferto parecchio. Bisogna precisare però che tutte le squadre di testa hanno vinto sì, ma faticando parecchio. Anche l’Atalanta contro l’Empoli. Il Napoli ha fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa è stato decisivo Meret, altrimenti niente tre punti. Sono comunque segnali importanti, perché vincere quando l’avversario ti mette alle corde dà morale e compattezza al gruppo».

PESA L’ASSENZA DI BUONGIORNO – «Credo sia normale. Stiamo parlando di un centrale che non è solamente forte, ma anche di grande personalità. Cosa significa?Che con la sua assenza il Napoli perde un ottimo difensore e soprattutto un leader. Buongiorno trasmette fiducia ai compagni, non averlo crea qualche titubanza e si è visto: il Genoa ha creato molto, in parti colar modo nel finale».

L’INTER HA VINTO – «Non è stata brillantissima e cattiva come altre volte, ma alla fine il successo è legittimo. Anche se Lautaro continua a non segnare, Inzaghi resta in pole per lo scudetto».