Fabrizio Corona contro Spalletti: «Tu non sei la mia Nazionale! Totti aveva ragione su questo aspetto»

Fabrizio Corona ha voluto parlare della Nazionale e di Luciano Spalletti dopo il pareggio di ieri sera tra la sua Italia e il Belgio

Fabrizio Corona è andato contro il CT Luciano Spalletti (ex tecnico dell’Inter) con delle storie su Instagram: ripudiando completamente l’allenatore della Nazionale accusandolo di non rispettoso nei confronti della squadra.

LE PAROLE DI FABRIZIO CORONA – «Poi parlano di fair play dietro a un muro di sponsor. Poi vengono a farci la morale sugli sciacalli. In questo caso aveva ragione Totti su questo personaggio, che spero a brevissimo sarà in cerca di autore oppure di una squadra dove riesce a star simpatico a qualcuno. Spalletti dovresti aver rispetto per la squadra che ti ha tirato fuori dai nani del calcio. Guarda cosa hai vinto tu e cosa ha vinto Inzaghi. Tu non sei la mia Nazionale»