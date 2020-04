Falcao: «Scudetto 1981 perso? Ci fu tolto, è diverso»

Paulo Roberto Falcao, ex centrocampista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Quello scudetto (1981) ci fu tolto, è diverso. Mi riferisco al gol regolare annullato a Turone in casa della Juventus. Ancora oggi non si sa che fuorigioco venne fischiato da Bergamo. Era l’arbitro di quella partita e, se non sbaglio, anche il designatore arbitrale ai tempi di Calciopoli».

TOP PLAYER – «Il migliore giocatore al mondo? Dico Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, non posso scegliere. In una mia squadra li vorrei sempre, tutti e tre. Magari con me a centrocampo, pronto a lanciarli nello spazio. Ronaldo al centro, Messi a destra e Neymar a sinistra».