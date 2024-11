FANTACALCIO – IL TOTO-ALLENATORE

Ci sono allenatori più adatti di altri al fantacalcio, diciamo le cose come stanno.

E non necessariamente, anzi, spesso funziona il contrario, questi allenatori sono efficaci anche nel calcio.

Parliamo per prototipi, per capirci, citando due svincolati illustri a cui la Roma potrebbe pensare (scelta che tutti noi fantacalcisti, appunto, attendiamo con ansia).

Ci sono gli “Allegri”, quelli poco inclini allo spettacolo, con un gioco più speculativo, che al fantacalcio portano bonus col contagocce ma che risultano spesso parecchio efficaci.

E ci sono i “Sarri”, che rubano l’occhio, che sviluppano gioco e regalano bonus, ma non sempre con risultati concreti.

Con varie differenze si potrebbe dire che, parlando di mister della Serie A, ricadono tutti in queste due categorie: allenatori più decisivi nel calcio e meno interessanti al fantacalcio, e allenatori più adatti al fantacalcio e meno fortunati nel calcio.

Sì.

E poi c’è Giampaolo.