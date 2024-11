FANTACALCIO – LA DECIDE SEMPRE LUI

Per noi fantacalcisti è sana abitudine fare lo screening sulla formazione inserita dal nostro avversario.

Analizzare chi ha scelto in porta, chi ha rischiato in difesa, su chi scommette a centrocampo…

Ma soprattutto individuare chi è il suo bomber.

L’uomo di punta.

Colui che definisce le sorti, che determina, che segna.

Il gol è la cosa più importante nel calcio. Ma mai quanto il +3 nel fantacalcio.

La sfida si gioca tutta lì.

Il bomber del nostro avversario.

Noi lo temiamo.

Sempre.

Beh, certo… a meno che non sia Lukaku in trasferta contro l’Inter.

In quel caso ce ne stiamo belli sereni.