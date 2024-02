FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 24

Serie A, è arrivato il momento di schierare la formazione per la 24a giornata: ecco i consigli del Fantacalcio per questa settimana

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O avere anche solo qualche mezzo bonus ogni tanto, sarebbe carino.

SALERNITANA – EMPOLI

venerdì 09/02, ore 20.45, DAZN

Ultima contro penultima. La Salernitana è obbligata a vincere, non esistono alternative, anche un pareggio sarebbe inutile come la lezione di flauto alle medie. L’Empoli lo sa e proverà a giocare in maniera intelligente. Nicola da salvatore dei granata due stagioni fa, potrebbe condannarli in quella attuale, e conoscendo benissimo l’ambiente, questo vantaggio proverà a sfruttarlo.

Il fantacalcista logico

Lasciare fuori Dia in una sfida del genere sarebbe complicato. Sia per il fantacalcista logico che per Inzaghi.

Il fantacalcista intuitivo

In una partita in cui comanda la tensione si immagina la zampata di un subentrato Kovalenko a pochi minuti dal triplice fischio.

Il fantacalcista eccessivo

Maleh in tutta la stagione zero bonus e solo ammonizioni. Perfetto: la decide lui!

CAGLIARI – LAZIO

sabato 10/02, ore 15.00, DAZN

Momento complicato di entrambe. Per i rispettivi obiettivi servono punti, assolutamente. In ogni caso, difficile assistere a una carrellata di bonus, inoltre, spartirsi la posta in palio dato il periodo di carestia potrebbe non dispiacere nemmeno troppo, in attesa di tempi migliori e condizioni più brillanti.

Il fantacalcista logico

L’esplosività di Luvumbo sarà ostica da contenere per una difesa laziale ultimamente non impeccabile.

Il fantacalcista intuitivo

Gli zero a zero vanno di moda. Dentro Provedel.

Il fantacalcista eccessivo

Tutti si aspettano un deciso ritorno di Immobile in grande stile? E allora si schiera Castellanos.

ROMA – INTER

sabato 10/02, ore 18.00, DAZN

Il match clou di giornata, certamente per le sorti del campionato ma forse ancora di più per lo spettacolo che può offrire, perchè si affrontano le due squadre più in forma del momento, quelle che per valori tecnici mettono in campo i potenziali offensivi maggiormente invidiati della categoria. Sarà il primo test di livello per la Roma 2.0 che finora ha saputo solo vincere, sarà un’altra tappa fondamentale per il percorso dell’Inter sempre più prima in classifica.

Il fantacalcista logico

Dimarco è l’esterno più forte di tutti quest’anno, per distacco. La sfida può essere tosta quanto vuole, non schierarlo è da pazzi.

Il fantacalcista intuitivo

Ehi! Bastoni stranamente non ha ancora portato bonus…

Il fantacalcista eccessivo

Non ha passato il test su Dybala. Ripiega su Baldanzi, meglio ancora!

SASSUOLO – TORINO

sabato 10/02, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Sassuolo sta giocando parecchio sotto le aspettative, incredibile trovarlo a febbraio in piena lotta per la salvezza. Situazione decisamente diversa quella del Torino che si gioca delle chances concrete per l’Europa. Nonostante tutto ciò, non ci sono premesse per una sfida così squilibrata. Entrambe le squadre tenteranno di calarsi al meglio nella classifica che si sono costruite (chi con meriti, chi con demeriti) portandosi a casa punti importanti da questa sfida.

Il fantacalcista logico

Conferma Bellanova e la sua straripante condizione fisica.

Il fantacalcista intuitivo

Vuole scoprire se è stato un evento così incredibile il +3 di Volpato.

Il fantacalcista eccessivo

Tameze è listato centrocampista ma probabilmente giocherà centrale di difesa. C’è altro da aggiungere? Per l’eccessivo è il profilo perfetto.

FIORENTINA – FROSINONE

domenica 11/02, ore 12.30, DAZN / Sky

Si potrebbe quasi dire che la differenza tra queste due squadre passi per lo più dall’efficacia della fase difensiva. La Fiorentina in casa è ampiamente favorita, considerando che ha perso terreno in questo ultimo mese e che certamente desidera recuperarlo. Il Frosinone con un ritrovato entusiasmo proverà a far saltare i piani, ma la sfida è complessa.

Il fantacalcista logico

Non facile trovare alternative migliori di Biraghi per questo turno. Anche perchè è un pochino in debito di bonus…

Il fantacalcista intuitivo

Momento super di Mazzitelli, va sfruttato.

Il fantacalcista eccessivo

Ikonè ai limiti del disastroso, ok, ma qualcuno deve pur dargli la possibilità di riprendersi.

BOLOGNA – LECCE

domenica 11/02, ore 15.00, DAZN

Due tra le sorprese più positive della stagione. Squadre gagliarde, raro vederle subire passive anche nelle giornate peggiori. Ci sono le premesse per un bel match durante il quale entrambe risponderanno colpo su colpo, probabilmente non vedremo un knock-out senza storia, ma i favori dei pronostici vanno decisi verso la squadra di Thiago Motta.

Il fantacalcista logico

Non può prescindere da Ferguson, eccezionale centrocampista box-to-box.

Il fantacalcista intuitivo

Sa che se Piccoli parte dalla panchina è ancora più pericoloso.

Il fantacalcista eccessivo

A causa degli sfottò di Fiorello e Travolta per la paperona di Skorupski contro il Sassuolo, è sicuro che tornerà titolare un affidabile Ravaglia.

MONZA – VERONA

domenica 11/02, ore 15.00, DAZN

Il Monza si trova nella terra di nessuno, lontano sia dalla zona retrocessione che dalla qualificazione alle coppe. Una stagione piuttosto anonima, probabilmente non in linea con le ambizioni societarie.

Dal canto suo, il Verona è nel bel mezzo della battaglia e per uscirne vincitrice ha modificato quasi completamente il suo armamentario. Saranno più determinanti i valori tecnici o le motivazioni?

Il fantacalcista logico

Sa bene che Di Gregorio in salute è una garanzia.

Il fantacalcista intuitivo

Fin qui stagione travagliata, Lazovic ora è pronto per riprendersi la scena?

Il fantacalcista eccessivo

Quotazioni ai minimi storici per Colombo: la scelta ideale per stupire l’avversario.

GENOA – ATALANTA

domenica 11/02, ore 18.00, DAZN

Una delle sfide più interessanti della giornata. Due squadre che praticano bene il calcio, con meccanismi di gioco precisi e consolidati. Il Genoa in casa non perde da una vita, l’Atalanta ha messo in fila una serie di vittorie abbastanza impressionante. Non crediamo di poter rimanere delusi da una partita del genere, dalla quale, soprattutto, ci aspettiamo escano bonus importanti.

Il fantacalcista logico

È davvero diventato il leader dell’Atalanta: De Ketelaere è da considerare un top insostituibile.

Il fantacalcista intuitivo

Va sul classico con l’ex Malinoskyi: dente avvelenato e castagne nei piedi.

Il fantacalcista eccessivo

“Vogliacco è chi non lo schiera!”

MILAN – NAPOLI

domenica 11/02, ore 20.45, DAZN

Nei corridoi di casa Milan sembra che qualcuno abbia pronunciato la parola “scudetto”. Subito pronte le smentite ma ormai la frittata era fatta. Certo è che Pioli da dicembre le sta indovinando tutte, costringendo chiunque a complimentarsi. Intanto il Napoli vede la guarigione vicina, una convalescenza più lunga del previsto, ma il peggio sembra passato. Sarà una sfida divertente, non abbiamo grossi dubbi.

Il fantacalcista logico

Ritiene sia la partita di Pulisic, troppi turni senza bonus.

Il fantacalcista intuitivo

Sceglie la prepotenza di Zambo Anguissa, anche considerando determinante la squalifica di Reijnders come diretto avversario.

Il fantacalcista eccessivo

Fa la formazione con i giochi di parole. È il turno di Gabbia che li ingabbia tutti…

JUVENTUS – UDINESE

lunedì 12/02, ore 20.45, DAZN / Sky

La Juventus è reduce da due uscite quasi a vuoto, non fare 3 punti questa giornata vorrebbe dire crisi. L’Udinese però non dà grandi garanzie a chi gradirebbe assistere a una sfida combattuta. Insomma, i bianconeri stra-favoriti sono quelli che giocano in casa, ma se ci è riuscito l’Empoli nell’impresa è giusto che i friulani almeno ci provino.

Il fantacalcista logico

Szczesny maiuscolo contro l’Inter, inevitabile la sua presenza da titolare contro Lucca e compagni.

Il fantacalcista intuitivo

Cambiaso cercato dal Real Madrid? Allora è ancora più forte di quanto si poteva intuire prima!

Il fantacalcista eccessivo

-Che nome hai detto?

-Chi, io? Cambiaso…

-No, non tu.

-Ah, io? Szczesny.

-Ma no, ne hai detto un altro.

-Intendi Lucca?

-Ecco quello. Lo schiero io. Grazie.