FANTACALCIO: CONSIGLI – Chi schierare nella giornata 32

Fantacalcio, ecco i consigli per quanto riguarda la 32esima giornata del campionato di Serie A: chi schierare

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio… e non si molla niente, la stagione è tutt’altro che finita!

LAZIO – SALERNITANA

venerdì 12/04, ore 20.45, DAZN

La Lazio quest’anno in generale non si è dimostrata propriamente una macchina da gol. Non avendo segnato nelle ultime due partite giocate, venerdì cercherà a maggior ragione di invertire il trend.

La Salernitana è ultima a 10 punti dalla 19a posizione, condivide il peggior attacco con l’Empoli e ha la peggior difesa in assoluto. Il punto contro il Sassuolo assomiglia tanto all’ultimo sussulto della stagione.

Francamente, c’è un’unica previsione ammessa sull’esito finale.

Il fantacalcista logico

4 reti sono davvero troppo poche. Castellanos ha un’occasione gigante per aggiornare le sue statistiche.

Il fantacalcista intuitivo

Guendouzi deve smaltire il nervosismo post derby, saprà incanalare nel verso giusto cotanta energia.

Il fantacalcista eccessivo

Quest’anno peggio di lui ha fatto solo Dia, ma l’eccessivo crede in un degno finale da parte di Coulibaly.

LECCE – EMPOLI

sabato 13/04, ore 15.00, DAZN

Il Lecce viene da un incontro ravvicinato del terzo gol… da Milano è tornato malconcio, urge ristabilirsi in fretta che sabato bisogna misurarsi in uno scontro salvezza più che importante.

L’Empoli ha agguantato tre punti in extremis nel turno precedente. Vittoria fondamentale, adesso il calendario concede una grande occasione per dare seguito al buono visto contro il Torino.

Curiosamente separate da una sola lunghezza in termini di punti in classifica, gol fatti e gol subiti. E per mantenere questo simpatico equilibrio serve un pareggio, guarda un po’…

Il fantacalcista logico

Piccoli è certo della titolarità. E’ la sfida giusta per godere di qualche suo gol.

Il fantacalcista intuitivo

Probabilmente il primo bonus della sua vita, ma Maleh non si accontenta e ora punta il bersaglio grosso.

Il fantacalcista eccessivo

Ok, sfida salvezza in trasferta, e beh? Dentro Caprile: il Lecce segna poco poco…

TORINO – JUVENTUS

sabato 13/04, ore 18.00, DAZN

Il Torino durante la scorsa giornata si è fatto fregare sul più bello: inseguiva la terza vittoria consecutiva e invece ha perso con un gol negli ultimi secondi di gara. Carica ulteriore per la stracittadina.

La Juventus ne ha vinte due di fila, non succedeva da una vita. Bottino pieno anche nel derby vorrebbe dire guarigione totale? Probabilmente no, ma qualche anticorpo contro le sconfitte ora i bianconeri dovrebbero avercelo per forza di cose.

Come finisce? Bo. Ah, il Toro non vince un derby dal 2015…

Il fantacalcista logico

Bremer. Ex. Roccioso. Pericoloso. Logico.

Il fantacalcista intuitivo

Iling Junior sta trovando minuti con continuità non a caso. Che diventi l’eroe di giornata?

Il fantacalcista eccessivo

Queste sfide vengono alle volte decise dai più insospettabili. Dentro Linetty allora.

BOLOGNA – MONZA

sabato 13/04, ore 20.45, DAZN / Sky

Il Bologna ha fatto un passo falso contro il Frosinone: Juventus e Roma ne hanno approfittato. Sabato al Dall’Ara (dove nelle ultime 5 gare solo l’Inter è riuscita a segnare un gol) è vietato sbagliare.

Il Monza ha dovuto fare i conti con la furia del Napoli, subendo la seconda sconfitta consecutiva. La squadra è viva ma schiodarsi da quelle noiose posizioni di classifica sta diventando sempre più difficile.

Felsinei favoriti, ci aspettiamo comunque una sfida avvincente.

Il fantacalcista logico

Difficile rinunciare a Beukema, se sta bene, allenatore e fantallenatori lo vogliono in campo.

Il fantacalcista intuitivo

Ndoye, come hai fatto a sbagliare quel gol? Dai, stavolta bisogna rifarsi, eh!

Il fantacalcista eccessivo

Djuric ha finalmente portato il primo bonus serio con la maglia del Monza e gradirebbe ripetersi al più presto.

NAPOLI – FROSINONE

domenica 14/04, ore 12.30, DAZN /Sky

Il Napoli è tornato a fare il Napoli, forse per la prima volta quest’anno. Fase offensiva travolgente, gol eccezionali, forza incontrastabile. Un caso isolato o il lavoro di Calzona ha preso una gran bella strada?

Il Frosinone nella giornata precedente ha trovato un punto contro un avversario tutt’altro che rilassato. Meglio di niente ma ancora non basta. Chances ce ne saranno al Maradona?

Domande lecite, ma di fatto i padroni di casa potrebbero nuovamente dilagare.

Il fantacalcista logico

Sarà tornato davvero? Logico verificare: Zielinski dentro.

Il fantacalcista intuitivo

Il Napoli non è impenetrabile ma Meret ci proverà a riportare a casa un bel clean sheet.

Il fantacalcista eccessivo

Al netto del ruolo e degli infortuni subiti, Harroui si merita il posto per quanto è capace di incidere.

SASSUOLO – MILAN

domenica 14/04, ore 15.00, DAZN

Il Sassuolo nel turno scorso si è fatto sfuggire una vittoria che avrebbe avuto un valore enorme. La serie B è uno scenario sempre più probabile se le occasioni per racimolare punti non vengono aggredite come si deve.

Il Milan sta chiudendo alla grande, medaglia d’argento praticamente al collo, giocatori con entusiasmo ritrovato e discorso europeo comunque ancora aperto.

Ospiti con una fatica in più, ma l’esito non pare in discussione.

Il fantacalcista logico

Un pazzo penserebbe di non schierare Leao. Ma un logico… beh…

Il fantacalcista intuitivo

Stagione sottotono per quanto riguarda i bonus, ma la ruota potrebbe avere iniziato finalmente a girare nel verso giusto per Laurientè.

Il fantacalcista eccessivo

Defrel ha degli exploit pazzeschi, basta solo beccarli.

UDINESE – ROMA

domenica 14/04, ore 18.00, DAZN

L’Udinese nel 2024 in casa non ha ancora regalato una sola vittoria ai tifosi. Dato forse più sorprendente che preoccupante, ma poco conta, serve un immediato rimedio.

La Roma prima ha vinto il derby romano e poi giovedì ha vinto il derby italiano. A conferma di un momento magico dove la cosa che impressiona maggiormente è il perfetto approccio a qualsiasi tipo di sfida.

Match difficile da pronosticare, ci attendiamo un incontro giocato colpo su colpo.

Il fantacalcista logico

Mancini eccezionale, niente da dire… ma un gol vorrebbe farlo anche N’Dika entro fine stagione.

Il fantacalcista intuitivo

Rientra dalla squalifica e vorrà rispondere in qualche modo a Scamacca in ottica Europeo: Lucca in campo.

Il fantacalcista eccessivo

Bove con De Rossi ha trovato meno spazio, ma in questa giornata il turnover potrebbe agevolarlo.

INTER – CAGLIARI

domenica 14/04, ore 20.45, DAZN

L’Inter vince sempre e comunque, e si gode il miglior attacco e la miglior difesa, entrambe per distacco. Eppure, nonostante il primo posto più che blindato, la banda di Inzaghi non intende fare prigionieri.

Il Cagliari anche sta facendo una stagione incredibile, la classifica oggi dice tredicesimo posto, che se mantenuto diventerebbe un risultato esagerato, inimmaginabile quando si era ai nastri di partenza.

Come giusto che sia, i nerazzurri sono enormemente favoriti.

Il fantacalcista logico

Thuram va messo per forza. Lo sa bene soprattutto Inzaghi…

Il fantacalcista intuitivo

Le discussioni su Acerbi sembrano essersi placate. Vediamo se questo lo aiuta a ritrovare un bel bonus.

Il fantacalcista eccessivo

A proposito di bonus da ritrovare… cerchiamo un posticino per Gaetano.

FIORENTINA – GENOA

lunedì 15/04, ore 18.30, DAZN

La Fiorentina ha l’enorme merito di essere ancora in corsa su tre fronti, ma in campionato non vince da febbraio. Ora è decima con un attacco che non sta brillando. Ci si aspetta una svolta.

Il Genoa come principale obiettivo aveva i famosi 40 punti, ma che si fosse salvata era certo da tempo. Detto ciò, nel turno precedente si è capito ancora una volta come Gilardino non voglia comunque fare sconti a nessuno.

Sfida aperta che porterà in dote dei piacevoli bonus.

Il fantacalcista logico

Ha avuto qualche problemino nell’ultimo periodo, ma se sta bene Martinez Quarta in diverse occasioni è un attaccante aggiunto. Irrinunciabile.

Il fantacalcista intuitivo

Conferme per Ekuban, si è guadagnato maggiore considerazione.

Il fantacalcista eccessivo

Barak è pronto per un colpo di genio dei suoi!

ATALANTA – VERONA

lunedì 15/04, ore 20.45, DAZN / Sky

L’Atalanta ha compiuto un’impresa storica ad Anfield in Europa League. Un 3 a 0 che siamo certi avrà lasciato Klopp insonne, mentre Gasp si sarà fatto dei bei sogni di gloria. Che effetto avrà tutto ciò sulla partita di campionato della Dea?

Il Verona ha conquistato un solo punto nelle ultime tre giornate e ora si ritrova pericolosamente quart’ultima. Ci sarà da lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita creandosi più chances possibili di salvezza.

Energie spese dai nerazzurri: tantissime. Morale dei nerazzurri: altissimo. Diamo più peso alla seconda parte.

Il fantacalcista logico

Davanti dovrebbe toccare a Miranchuk, rimasto a guardare contro il Cagliari e partito in panchina contro il Liverpool.

Il fantacalcista intuitivo

Stessa sorte, solo a partite invertite, per Holm: avrà anche lui la sua occasione.

Il fantacalcista eccessivo

Trasferta complicata, vero, ma momento magico: dentro Bonazzoli.