FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 11a GIORNATA

Fantacalcio: consigli – le sorprese della 11ª giornata: un calciatore per squadra su cui scommettere in ogni partita del prossimo turno di Serie A

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

BOLOGNA – LECCE

sabato 2 novembre, ore 15.00

Il Bologna ha finalmente ritrovato il sorriso e ora punta alla seconda vittoria consecutiva. Sarebbe il primo mini-filotto della stagione, contro un Lecce che in settimana ha conquistato 3 punti vitali nello scontro salvezza e che cercherà di muovere la classifica anche in trasferta.

Bologna

E’ proprio l’ora di un bel bonus da parte di Posh…

Lecce

Dorgu è l’uomo più in forma. Inamovibile.

UDINESE – JUVENTUS

sabato 2 novembre, ore 18.00

Difficile capire chi sia più delusa dai risultati della giornata scorsa: l’Udinese ha sprecato una situazione di vantaggio importante arrivando a perdere la partita, la Juventus ha dovuto riprendersi per due volte collezionando l’ennesimo insoddisfacente pareggio. Esito molto incerto.

Udinese

Si è sbloccato Lovric, cavalchiamo l’onda.

Juventus

Weah non sembra avere intenzione di fermarsi.

MONZA – MILAN

sabato 2 novembre, ore 20.45

Hanno incontrato due tra le prime della classe e ne sono usciti con le ossa rotte e la testa bassa. Subito l’occasione per rifarsi, uno scontro tra amici che per 90 minuti dovranno mettere un po’ da parte l’affetto reciproco. Prevediamo un match leale e ricco di occasioni.

Monza

Non si può evitare di riservare un posto a Maldini.

Milan

Momentaccio per Leao, puntiamo sulla sua rivalsa.

NAPOLI – ATALANTA

domenica 3 novembre, ore 12.30

A proposito… eccole le più in forma del momento che daranno vita a una sfida esaltante. Squadre in fiducia, stanno fornendo prestazioni eccezionali e altrettanto sorprendenti sono i risultati che ottengono.

Non vediamo l’ora.

Napoli

Per noi Meret va messo anche in questa.

Atalanta

Zaniolo in crescita, la giornata giusta per farsi notare definitivamente.

TORINO – FIORENTINA

domenica 3 novembre, ore 15.00

La squadra di Vanoli che ha dovuto lasciare tutti i punti alla Roma giovedì, domenica ospita la Fiorentina probabilmente più in forma degli ultimi anni. Incontro che promette spettacolo e giustificate attenzioni fantacalcistiche.

Torino

A secco da 4 turni, crediamo che Adams non mancherà stavolta.

Fiorentina

E’ rientrato Mandragora, fiducia in lui.

VERONA- ROMA

domenica 3 novembre, ore 18.00

Il Verona non se la sta passando per niente bene: 6 sconfitte nelle precedenti 7 partite, e un solo gol a fronte di 10 subiti nelle ultime 3. La Roma intanto naviga a vista, con Juric che appare decisamente in bilico. Ci aspettiamo altissima tensione in campo.

Verona

Tocca a Faraoni, scelta intrigante.

Roma

Le Fee deve ancora far conoscere le sue qualità, magari ne approfitta.

INTER – VENEZIA

domenica 3 novembre, ore 20.45

Vincenti entrambe nel turno passato. L’Inter non ha chiaramente intenzione di perdere terreno e cercherà ferocemente di chiudere la partita magari già nella prima frazione di gioco. Il Venezia dal canto suo tenterà di restare in gara fino alla fine, ma il timore di un’imbarcata è legittimo.

Inter

Taremi per noi va schierato, assolutamente.

Venezia

Il ragazzo ci sa fare davvero: dentro Nicolussi Caviglia.

EMPOLI – COMO

lunedì 4 novembre, ore 18.30

La sconfitta peggiore del campionato l’Empoli la rimediata mercoledì contro l’Inter, la terza nelle ultime 4 dopo un avvio esagerato. Analoga sorte per il Como che 5 reti non le aveva mai subite prima di incontrare la Lazio. Insomma, la spunterà chi ha più voglia di riscatto.

Empoli

L’esperienza di De Sciglio non è da sottovalutare.

Como

…così come quella di Goldaniga.

PARMA – GENOA

lunedì 4 novembre, ore 18.30

Il Parma ha giocato una grande partita in casa della Juventus, dimostrando la bontà del lavoro di Pecchia che era incappato in una serie negativa di risultati probabilmente immeritati. Partirà da favorito contro un Genoa caduto di nuovo, in casa, con una classifica che ora dice ultimo posto.

Parma

Suzuki da preferire a diversi top di reparto in questo turno.

Genoa

Zero bonus ancora per lui, da non credere… Vasquez ripigliati!

LAZIO – CAGLIARI

lunedì 4 novembre, ore 20.45

La Lazio vola come la sua aquila e come lei non ha pietà per le prede: terzo miglior attacco e ottimo posizionamento, nel gruppone subito dietro a Napoli e Inter. Cagliari in difficoltà, prestazioni poco convincenti le ultime con 0 reti all’attivo. Possibile match a senso unico.

Lazio

Vecino che parte dall’inizio non può essere ignorato.

Cagliari

Mina rimane tra i più affidabili della retroguardia cagliaritana.