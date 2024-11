FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 14a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

CAGLIARI – VERONA

venerdì 29 novembre, ore 20.45

Se il Cagliari si sta scoprendo esperto di rimonte, il Verona si è confermato come peggior difesa del campionato. Un solo punto divide le due squadre che potrebbero sentire troppa pressione per uno scontro così determinante in chiave salvezza.

Cagliari

Considerando il momento dell’avversario e l’importanza della gara, ci aspettiamo da Luperto una delle migliori prestazioni della stagione.

Verona

La giornata giusta per piazzare il suo primo assist: dentro Bradaric.

COMO – MONZA

sabato 30 novembre, ore 15.00

Gol e di conseguenza punti che arrivano col contagocce: 1 per entrambi nelle ultime 4 giocate. Occupando rispettivamente la 18a e 19a posizione in classifica che equivalgono alla retrocessione, è più che opportuno per entrambi tentare di invertire la rotta.

Como

Cutrone in fase calante, l’occasione per tornare al bonus è perfetta.

Monza

Stesso discorso per Mota dopo un avvio sorprendente, il Monza ha bisogno del suo contributo in zona gol.

MILAN – EMPOLI

sabato 30 novembre, ore 18.00

Un punticino nelle ultime 2 a San Siro non può essere soddisfacente per il Milan, che però in settimana in Champions ha conquistato una vittoria importante. L’Empoli che muove la classifica da 3 turni consecutivi medita comunque lo sgambetto.

Milan

I fantacalcisti si aspettano molto da Loftus-Cheek, Fonseca potrebbe aiutarli concedendo al ragazzo qualche titolarità in più.

Empoli

3 reti consecutive non si possono ignorare. Confermato Pellegri.

BOLOGNA – VENEZIA

sabato 30 novembre, ore 20.45

Il Bologna nell’ultima settimana ha perso due sfide che possono aver avuto un impatto serio sul morale della squadra ma il Venezia non è da meno dopo la beffa incredibile in casa contro il Lecce. Prova dura per entrambi.

Bologna

Freuler finora praticamente nullo sul piano dei bonus, ma è solo questione di tempo…

Venezia

Troppo sfortunato Oristanio, la ruota deve girare per forza.

UDINESE – GENOA

domenica 1 dicembre, ore 12.30

Nell’ultimo mese l’Udinese è andato in caduta libera mentre il Genoa è riuscito a riprendersi. Ai bianconeri servono soluzioni immediate per non farsi risucchiare dalle zone pericolose, le stesse da cui disperatamente tenta di uscire il club ligure.

Udinese

Buon turno per Okoye titolare.

Genoa

Puntiamo su Miretti che sembra davvero rivitalizzato.

PARMA – LAZIO

domenica 1 dicembre, ore 15.00

Il Parma al Tardini ha perso 4 volte nelle scorse 5 occasioni e non vince da agosto. Le vittorie della Lazio sono invece davvero tante: 12 nelle ultime 15, e dopo il digiuno da gol in Europa, i biancocelesti vorranno rientrare nei loro standard.

Parma

Benedyczak è tornato proprio quando il Parma non poteva più fare senza.

Lazio

Sembra abbia riscoperto alti livelli di prestazione: dentro Lazzari.

TORINO – NAPOLI

domenica 1 dicembre, ore 15.00

A Torino sponda granata hanno visto un’unica vittoria nelle precedenti 9 gare, un pareggio la passata settimana e per il resto tutte sconfitte. Situazione preoccupante che vuole sfruttare il Napoli che da settembre in trasferta sa fare bei punti: 11 in totale, in 5 match.

Torino

Sta mancando tanto il suo contributo, ma non perdiamo la fiducia in Adams.

Napoli

Neres è l’unico uomo offensivo per cui Conte potrebbe rivedere le sue idee rispetto all’11 titolare.

FIORENTINA – INTER

domenica 1 dicembre, ore 18.00

Scontro di alta classifica e ancora più alta qualità di gioco. Periodo di forma straripante per entrambe le squadre, la classica sfida che vale oltre i 3 punti in palio. Sediamoci comodi e godiamoci lo spettacolo.

Fiorentina

In una sfida di tale rilievo probabilmente Palladino si giocherà la carta Gudmundsson.

Inter

Correa ha stravolto le gerarchie: nuova prima alternativa in attacco?

LECCE – JUVENTUS

domenica 1 dicembre, ore 20.45

Il Lecce di Giampaolo è partito sbancando a Venezia e adesso lo aspetta un grande match davanti ai propri tifosi: arriva la Juventus che ha la miglior difesa e che in campionato non ha ancora mai perso, ma che necessita di punti per restare agganciata a quelli che corrono davanti.

Lecce

Sì, Dorgu è schierabile anche contro la Juve.

Juventus

Fiducia incondizionata per Koopmeiners sia da parte di Motta che da parte nostra.

ROMA – ATALANTA

lunedì 2 dicembre, ore 20.45

La Roma deve riscoprire il suo spirito battagliero e in Europa qualche segnale importante è arrivato. Lunedì però arriva la corazzata Atalanta, che se non affrontata con le dovute contromisure è capace di fare malissimo a chiunque.

Roma

Angelino bisserà l’assist di giovedì sera?

Atalanta

Il mister ha fatto capire che sfrutterà ogni risorsa in questo periodo pieno di impegni. Compreso Scalvini.