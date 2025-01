FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 23a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

PARMA – LECCE

venerdì 31 gennaio, ore 20.45

A 20 punti entrambe, la differenza in classifica la fa solo la differenza reti in favore dei ducali che possono contare su una migliore vena realizzativa. Sfida tanto equilibrata e allo stesso tempo poco promettente in termini di spettacolo.

Parma

Reduce da un gol che non trovava da tempo, Cancellieri cerca continuità.

Lecce

Il periodo difficile sembra alle spalle, torniamo a schierare Gallo.

MONZA – VERONA

sabato 1 febbraio, ore 15.00

Altra sfida tra squadre di bassissima classifica, con il Monza che probabilmente si gioca una delle sue ultime cartucce: se non dovesse battere il non irresistibile Verona in casa propria diventerebbe complicato trovare motivi concreti per continuare a sperare.

Monza

Indispensabile la sua qualità, Urbanski subito titolare.

Verona

Montipò: il Monza in zona gol fa tanta fatica…

UDINESE – VENEZIA

sabato 1 febbraio, ore 15.00

Nessuno dei due vince da 5 giornate, ma se per l’Udinese si tratta di un periodo di crisi da superare al più presto, per il Venezia la difficoltà di ottenere i 3 punti è stata una costante da inizio stagione. Bianconeri avanti nei pronostici.

Udinese

Modesto sta godendo della fiducia del mister e cercherà di sfruttare al meglio la chance.

Venezia

Titolare e subito in gol? Allora insistiamo: dentro Zerbin.

ATALANTA – TORINO

sabato 1 febbraio, ore 18.00

Ennesima gara di spessore contro una grande europea, l’Atalanta certifica una volta di più la sua dimensione e sabato, quando avrà di fronte il Torino imbattuto da 5 turni, cercherà di ritrovare la continuità che le si addice, dopo la vittoria contro il Como in rimonta della precedente giornata.

Atalanta

Difesa in emergenza, ma Hien saprà tenerla su ugualmente.

Torino

Adams di ‘sti tempi è impossibile da panchinare, anche se gioca contro una big.

BOLOGNA – COMO

sabato 1 febbraio, ore 20.45

Avventura in Champions terminata, ora il Bologna punta forte a risalire la classifica di Serie A in cui da 9 partite ha commesso un unico passo falso contro il Verona. Gli farà visita il Como che sa giocare a viso aperto contro chiunque. Ci sarà da divertirsi.

Bologna

Il bonus manca da parecchio ormai ma le occasioni Ndoye se le crea sempre.

Como

Rientra Perrone, riserviamogli un posto.

JUVENTUS – EMPOLI

domenica 2 febbraio, ore 12.30

La Juventus sembra nel pieno del periodo più complicato della stagione: alle difficoltà in fase di finalizzazione si stanno aggiungendo errori difensivi grossolani. La gara contro l’Empoli potrebbe rappresentare un’occasione per ripartire… o per un ulteriore affossamento?

Juventus

Nico Gonzalez ha fatto vedere cose discrete nella disfatta di mercoledì.

Empoli

Lui segna tanto e la Juve non subisce poco: scegliamo Esposito.

FIORENTINA – GENOA

domenica 2 febbraio, ore 15.00

Reduci entrambe da vittorie di grande importanza: la Fiorentina ha dovuto aspettare sette giornate per ritrovare i 3 punti, il Genoa ha dato continuità alle sue prestazioni negli scontri diretti. Match vivo, pronostici dalla parte dei viola.

Fiorentina

Dopo un lungo periodo opaco ha trovato l’assist decisivo la scorsa giornata. Fiducia in Gosens.

Genoa

Pinamonti dal dischetto non è infallibile, ma ha già dimostrato di sapersi riprendere subito e bene.

MILAN – INTER

domenica 2 febbraio, ore 18.00

Le gare di Champions League hanno detto una volta di più quello che già si diceva, cioè che la sfida in Supercoppa aveva prodotto un risultato più dovuto a questioni emotive che tecnico-tattiche. Ma si sa che il derby è una partita speciale, appunto…

Milan

Walker non è venuto a fare la comparsa, oltretutto in un ruolo che sta creando diversi imbarazzi.

Inter

Sembra aver ritrovato il feeling con tutto l’ambiente. Così Frattesi può essere determinante.

ROMA – NAPOLI

domenica 2 febbraio, ore 20.45

La Roma ha raggiunto una tappa importante della sua stagione con la qualificazione al secondo turno d’Europa League. Domenica però arriva il Napoli di Conte che in settimana ha potuto preparare la trasferta nei minimi dettagli.

Roma

Mettiamo subito alla prova il nuovo acquisto Rensch.

Napoli

Per Di Lorenzo tante giornate senza bonus, anzi troppe…

CAGLIARI – LAZIO

lunedì 3 febbraio, ore 20.45

La brutta sconfitta di Torino deve essere archiviata velocemente per un Cagliari che vuole restare fuori dalla zona retrocessione. La Lazio deve tornare ad accelerare in campionato se vuole invece restare dentro la zona Europa.

Cagliari

Ha perso il posto da titolare, ma Augello gli assist li sa fare comunque.

Lazio

Per Baroni è intoccabile, a noi piace tanto ma con qualche bonus sarebbe davvero perfetto… dai, Gila!