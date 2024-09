FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 4a GIORNATA

Fantacalcio, i consigli di Calcionews24 per la quarta giornata di Serie A: ecco chi schierare tra conferme e sorprese

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – BOLOGNA

sabato 14 settembre, ore 15.00

Il Como ha bisogno assoluto di punti e la precedente prestazione ne giustifica le speranze. Il Bologna non è messo tanto meglio, le necessità sono analoghe per non rendere questo inizio di stagione più che disastroso. Ci si potrebbe divertire.

Como

Preziosissimo l’apporto di Mazzitelli: non solo quantità.

Bologna

Se non ora, quando? Insistiamo con Dallinga.

EMPOLI – JUVENTUS

sabato 14 settembre, ore 18.00

Finora la Juve ha fatto vedere cose interessanti condite da un buon bottino di punti, ma l’Empoli non ha intenzione di essere trattato come le altre “piccole” incontrate precedentemente dai bianconeri. Match vivissimo.

Empoli

Ci vuole un coraggio da leoni eppure noi ci crediamo: dentro De Sciglio.

Juventus

Thuram ritroverà subito il campo, peccato grave non considerarlo.

MILAN – VENEZIA

sabato 14 settembre, ore 20.45

Zero vittorie per entrambe, con il Milan che sembra essersi incartato già alla partenza e il Venezia che forse non aveva messo in conto un inizio così complicato: giocarsi la trasferta a San Siro con in tasca un solo punto e un solo gol all’attivo. Padroni di casa strafavoriti.

Milan

Chukwueze potrebbe diventare letale negli spazi lasciati dal Venezia.

Venezia

Nicolussi Caviglia tra i migliori dei suoi nella scorsa giornata.

GENOA – ROMA

domenica 15 settembre, ore 12.30

La Roma viene da una prova solida, la squadra ha dato segnali incoraggianti dopo un inizio di campionato non semplice, mentre il Genoa che era partito alla grande è incappato in una brutta sconfitta casalinga. Non c’è rischio per piogge di bonus.

Genoa

Gollini ci sembra molto interessante come opzione tra i pali in questo turno.

Roma

Fino adesso zero chance per El Shaarawy, domenica potrebbe toccare a lui.

ATALANTA – FIORENTINA

domenica 15 settembre, ore 15.00

Nessuna delle due ha ancora vinto eppure il potenziale offensivo è di grande livello. Prevediamo una gara giocata forte da entrambe, guidate da mister con la stessa filosofia di gioco. Tra le sfide più succose di giornata.

Atalanta

Pasalic è tornato centrale nei pensieri di Gasperini.

Fiorentina

Magari non riuscirà a fermare tutti gli assalti, ma De Gea è a livelli altissimi attualmente.

TORINO – LECCE

domenica 15 settembre, ore 15.00

Il Torino vuole godersi il momento è questa sfida potrebbe non essere un grosso ostacolo. Il Lecce però era arrivato alla pausa con una vittoria importante che ha restituito serenità all’ambiente. Presupposti per goleade qui non ne vediamo.

Torino

È così improbabile il bis immediato di Coco…?

Lecce

Krstovic fulcro di tutta la produzione offensiva leccese.

CAGLIARI – NAPOLI

domenica 15 settembre, ore 18.00

Sfida parecchio tosta per i padroni di casa. L’esito finale pare abbastanza scontato, con gli azzurri certamente favoriti nei pronostici. Non è da escludere una gara prevalentemente a senso unico comandata dagli ospiti.

Cagliari

Luvumbo può essere straripante.

Napoli

A schierare McTominay ci sentiamo in una botte di ferro.

MONZA – INTER

domenica 15 settembre, ore 20.45

L’Inter inarrestabile dello scorso anno si è ripresentata con le stesse intenzioni pure questa stagione. Al malcapitato Monza potrebbero non rimanere nemmeno le briciole. Il 2 fisso non è in discussione.

Monza

Pessina da leader (e rigorista) va sempre in campo.

Inter

Turnover o no, a Darmian difficilmente si può rinunciare.

PARMA – UDINESE

lunedì 16 settembre, ore 18.30

Bene entrambe nell’ultimo turno per prestazione, con l’Udinese che è stata premiata anche nel risultato. Si prospetta una bella partita, lecito aspettarsi buona qualità e giocate interessanti per quello che le due squadre hanno mostrato finora.

Parma

Anche in Serie A può dimostrare il suo valore: dentro Sohm.

Udinese

La forza di Ehizibue sta diventando determinante.

LAZIO – VERONA

lunedì 16 settembre, ore 20.45

Confronto che intriga molto, non solo per l’ex Baroni, che ora siede sulla panchina biancoceleste. Qua si possono raccogliere diversi bonus, ma alla fine è logicamente più probabile un esito in favore dei padroni di casa.

Lazio

Partito alla grande, Isaksen è assolutamente schierabile.

Verona

Intriga particolarmente il profilo del giovane Coppola: da rischiare.