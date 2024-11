FANTACALCIO – “DI NOME E DI FATTO”

Il nostro consueto appuntamento con la rubrica del fantacalcio, che questo weekend si prende una meritata pausa

Il fantacalcio non è un semplice gioco.

Stolto chi lo crede.

Il fantacalcio è un’entità.

Dall’indole punitiva.

Non puoi sgarrare, egli non dimentica. Non perdona. E ti condanna quando meno te lo aspetti.

Non ci avevi quasi fatto caso sul momento, ma ora te lo ricordi perfettamente.

Lo sai che non si fa, eppure hai abbassato la guardia, forse hai sottovalutato il pericolo, e te la sei lasciata scappare…

Già.

In sede d’asta ti sei permesso una banale battutina sul cognome del difensore scelto da un tuo avversario.

Ingenuo piccolo uomo.

Il tuo castigo è arrivato.

Smettila di lamentarti ora, non essere patetico.

Chiedi scusa a Zappa.

E chiedi perdono al fantacalcio.

Prima che sia troppo tardi.