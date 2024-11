Fantacalcio, mal comune… ogni anno i fantallenatori partono pieni di speranze, ma ad ogni chiamata dell’asta le cose vanno male, come per la Juve che vende Kean per tenere Milik

Al fantacalcio sbagliamo sempre tutto. Per ben due volte.

La prima, la più eclatante, quando facciamo l’asta.

Partiamo eccitati ma col passare dei minuti realizziamo un disastro dietro l’altro, fino ad arrivare a comporre la peggior rosa della nostra storia di fantacalcisti.

Superandoci sempre, ogni anno.

La seconda, la più subdola, nel mercato degli scambi, durante il quale siamo portati ad accettare proposte per la disperazione, o peggio, a proporne, pensando di fregare e invece veniamo fregati.

Fregati dalla nostra mancata lungimiranza, fregati da noi stessi.

Insomma, ogni anno malissimo e ogni anno peggio.

Ma non siamo soli.

Perché c’è la Juve che sta messa come noi.

La Juve che all’asta di inizio stagione prende Douglas Luiz, dilapidando una grossa fetta del suo budget.

E che negli scambi cede Kean a una diretta concorrente, che grazie ai suoi gol le sta davanti in classifica.

Ecco, noi facciamo pena, ma forse in effetti non arriviamo a fare robe così.

Ah. Che poi, in realtà, la Juve ha fatto anche di peggio.

Sì. La Juve si è tenuta Milik.