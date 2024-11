Fantacalcio - ci mettiamo sempre la faccia - Calcio News 24

Fantacalcio, Antonio Conte come i fantallenatori dopo la sconfitta: ci mettono la faccia dopo il ko con 4 parole: loro erano più forti

Dobbiamo farci ispirare da Antonio Conte, noi fantacalcisti.

Un bravo allenatore sa sempre come comportarsi davanti ai microfoni e nei gruppi whatsapp.

“Loro erano più forti”.

Semplice e diretto. Questo è quello da dire.

In pubblico.

Poi certo, in privato è un’altra cosa.

Meret va redarguito con forza, esattamente come quel sito che, vantandosi di avere le migliori probabili formazioni, diceva che probabilmente Dovbyk avrebbe saltato anche questa. Incompetenti.

Di Lorenzo va severamente ripreso, stessa sorte per nostro cugino che ci ha consigliato di scegliere Sanabria nel ballottaggio con Tengstedt. Li mortacci…

Anguissa va punito senza pietà, niente di diverso dal corriere Amazon che ci ha interrotto mentre eravamo nel bel mezzo di una trionfante gufata telefonica. Idiota.

Hanno fatto schifo e in privato vanno insultati. Tutti quanti!

Perché ognuno si deve prendere le sue responsabilità!

Sì, ognuno.

Di loro…