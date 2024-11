Fantacalcio – pensa a chi sta peggio

La vita dell’allenatore di Fantacalcio è dura, ma pensa a chi sta peggio: per esempio a chi prende cinque gol in un tempo

Se la tua giornata al fanta è stata un disastro noi ti siamo vicino.

Lo sappiamo quanto è dura.

Però, alla fine sappiamo anche che il fantacalcio non è niente in confronto a quello che succede nel resto del mondo.

Pensa a chi sta peggio.

Pensa a chi ha una linea difensiva coordinata come la banda di paese alla processione.

Pensa a chi subisce gol da un difensore che sta ruzzolando nella terra.

Pensa a chi si trova contro un attaccante che non ha più giocato una partita e lo fa diventare l’uomo della partita.

Ma soprattutto pensa a chi perde 5 a 0 in casa ed è solo il primo tempo.

Insomma, pensa a chi vive dei drammi veri.

Non è toccato a noi allenare il Verona, grazie al cielo.

Non sempre ci rendiamo conto della nostra fortuna.