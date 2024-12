FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELLA 18a GIORNATA - Calcio News 24

Fantacalcio, i consigli della 18a giornata del campionato di Serie A 2024 2025. Ecco chi andrebbe schierato questo week-end

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

EMPOLI – GENOA

sabato 28 dicembre, ore 15.00

L’Empoli riesce a dare prova di organizzazione e compattezza anche nelle sconfitte, come successo contro l’Atalanta. Lo stesso il Genoa, che ha dovuto arrendersi al Napoli fornendo una prova orgogliosa. Sfida apertissima.

Empoli

Importante il recupero di Grassi.

Genoa

Leali è il nuovo titolare con merito, ci puntiamo.

PARMA – MONZA

sabato 28 dicembre, ore 15.00

Probabilmente le squadre più in difficoltà del campionato in questa parte finale del 2024. Il Parma tramortito dalla Roma, cercherà punti preziosi contro il Monza del nuovo tecnico Bocchetti, chiamato ad un compito più che arduo: risalire velocemente la classifica.

Parma

Bonny a secco da un po’, è la sfida perfetta per tornare al gol.

Monza

Birindelli sa anche segnare: confermato.

CAGLIARI – INTER

sabato 28 dicembre, ore 18.00

La terza dal basso contro la terza dall’alto (sebbene l’Inter debba ancora recuperare una gara). Momenti di forma agli antipodi con i padroni di casa che non possono permettersi di sognare qualcosa che vada oltre un incredibile pareggio.

Cagliari

Augello ha un mancino capace di assist.

Inter

Per lui solo spezzoni ma può incidere comunque: dentro Buchanan.

LAZIO – ATALANTA

sabato 28 dicembre, ore 20.45

Sfida tra le più spettacolari che offre la Serie A attuale. La Lazio ha ancora in testa un recente incubo a tinte nerazzurre, le stesse dell’Atalanta che più volte ha fatto capire di non avere pietà per gli avversari.

Lazio

Serve il miglior Zaccagni contro i primi della classe.

Atalanta

Zaniolo spesso risolutivo a partita in corso.

UDINESE – TORINO

domenica 29 dicembre, ore 12.30

Sono state 3 le sconfitte consecutive in casa per l’Udinese che è riuscito invece a trovare un risultato più che incoraggiante ospite di una lanciatissima Fiorentina il turno scorso. Domenica arriva il Torino, che nelle trasferte sta raccogliendo buoni punti.

Udinese

Zemura ha un’abilità preziosa da calcio piazzato.

Torino

Maripan finora disastroso, dovrà ripagare la fiducia prima o poi.

NAPOLI – VENEZIA

domenica 29 dicembre, ore 15.00

A Napoli hanno ripreso a marciare forte, la doppia sconfitta contro la Lazio sembra appartenere a un’epoca passata. Il Venezia si è appena scansato dall’ultimo posto e punta a una seconda parte di stagione di tenore differente.

Napoli

Anche dopo lunghi periodi di panchina Juan Jesus sa fare il titolare come si deve.

Venezia

Oristanio sta davvero sbocciando.

JUVENTUS – FIORENTINA

domenica 29 dicembre, ore 18.00

La Juve nella giornata scorsa ha evitato l’ennesimo pareggio ma non le critiche al gioco che rimangono una costante del girone di andata. La Fiorentina, al contrario, si è un po’ inceppata sui risultati dopo aver ricevuto meritati e costanti complimenti.

Juventus

A gara in corso può essere mortifero: Conceicao inamovibile.

Fiorentina

Si può rischiare De Gea contro una Juve per nulla incline alla goleada…

MILAN – ROMA

domenica 29 dicembre, ore 20.45

Sono 7 i punti di distanza tra un Milan ottavo ancora alla ricerca di un assetto che dia garanzie sulla continuità e una Roma decima che ha travolto il Parma una settimana fa ma che non può ancora considerarsi definitivamente guarita.

Milan

Fofana disegna passaggi chiave.

Roma

Rimane sempre un vecchio ex: schieriamo El Shaarawy.

COMO – LECCE

lunedì 30 dicembre, ore 18.30

Punti in palio pesanti tra il Como, che anche contro l’Inter ha dato dimostrazione di vivacità, e il Lecce che ha il peggior attacco del torneo e gli sta davanti in classifica di un solo punto. Favoriti i ragazzi di Fabregas.

Como

Difficile rinunciare all’infinita esperienza di Sergi Roberto.

Lecce

Tete Morente è certamente l’uomo in più di questo Lecce, insistiamo.

BOLOGNA – VERONA

lunedì 30 dicembre, ore 20.45

Il Bologna non perde da 6 gare e in 4 di queste è tornato a casa con i 3 punti, inoltre in campionato al Dall’Ara è ancora imbattuto. Di fronte il solito Verona di questi mesi con prestazioni difensive negative e trend di risultati insoddisfacenti.

Bologna

Finalmente inizia a dare il suo contributo: Holm titolare.

Verona

Uno degli uomini scelti per uscire dalla crisi: fidiamoci di Sarr.