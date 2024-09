FANTACALCIO – tutti in campo con Gotti: il pareggio del Lecce contro il Parma è il trauma di tutti noi che pareggiamo per 0.5 in più o meno

Gotti, siamo tutti con te.

Noi fantacalcisti lo sappiamo come ci si sente.

Quante volte abbiamo creduto di aver già vinto, che la giornata che stava volgendo al termine ci avrebbe portato ormai, certamente, i 3 punti. E invece…

Per te è stato lo stesso.

In vantaggio due a zero in casa.

Pecchia al minuto 65 fa tre sostituzioni: Anas, Puntus e Antoine.

Ma di che parliamo?

Sono del mestiere questi?

Dai, sembrano la versione Netflix dei tre moschettieri…

Come possono ribaltare il risultato?

Calciatori semisconosciuti, improbabili nelle loro generalità.

Siamo realisti, ormai è fatta.

E poi succede l’impensabile.

0 a 0 al 92’.

2 a 2 finale.

E pure grazie che mancava D’Artagnan.

Gotti, eccoci, siamo con te.

Abbracciamoci.