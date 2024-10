FantaCharity, ritorna l’iniziativa benefica di Beppe Riso. Le dichiarazioni del procuratore

FantaCharity, in occasione della pausa Nazionale ritorna l’iniziativa benefica di Beppe Riso. Le dichiarazioni del procuratore

In occasione della pausa Nazionale, ritorna l’asta benefica FantaCharity: l’iniziativa benefica di Beppe Riso che, insieme a Fantacalcio®, aiuteranno l’Ospedale dei Bambini Vittore. Ecco il comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO – Si rinnova la lega benefica lanciata lo scorso anno da Rise Together Foundation e Fantacalcio®. Questa volta, i fantallenatori assieme ai giocatori di Giuseppe Riso, aiutano l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi a creare un servizio di assistenza psicologica per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

In occasione della sosta del campionato riparte FantaCharity, la lega fantacalcistica benefica creata da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio®, leader di settore del fantasy game e partner ufficiale di Serie A Enilive.

Come lo scorso anno, FantaCharity sosterrà i progetti di Rise Together Foundation, fondazione d’impresa nata da GR Sports Agency e dalla volontà di Giuseppe Riso (procuratore di giocatori come gli interisti Carlos Augusto, Barella e della sorpresa atalantina Brescianini). La Fondazione è attiva dal 2020 nel sostegno a bambini in condizioni di svantaggio, ma soprattutto supporta i maggiori ospedali pediatrici milanesi nel miglioramento di cure e assistenza per bambini e ragazzi.

«Speriamo davvero che FantaCharity ci permetta di estendere ancora di più il nostro sostegno a chi si impegna in prima linea per la salute dei bambini» afferma Giuseppe Riso, Founder di GR Sport Agency. «Non conoscevamo numeri e gravità del fenomeno dei bambini ustionati, è stata la Prof.ssa Pelizzo – che fa parte del nostro Comitato Scientifico – a portarlo alla nostra attenzione. Desideriamo fare la nostra parte per dare una mano ad una struttura che è in prima linea nell’aiuto a questi bambini, contribuendo anche a sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema poco conosciuto».