Fekir per il Milan: Mirabelli sfida una big inglese

Il Milan segue Fekir del Lione. Mirabelli pronto ad avviare i contatti con i francesi ma sul giocatore c’è anche l’Arsenal

Duello Milan–Arsenal per Nabil Fekir. Il giocatore del Lione può andare via a fine stagione. Il contratto con il club francese scadrà nel 2020 e al momento non c’è traccia di rinnovo. Secondo Football365 il calciatore dell’OL piace a Milan e Arsenal, due club pronti a presentare un’offerta al Lione. Il Milan segue anche Depay e potrebbe essere costretto a ‘scegliere’ su chi puntare le fiches a causa del Fair Play Finanziario.

I rossoneri dovranno anche scegliere il modulo da utilizzare nella prossima stagione e di conseguenza gli uomini da mettere a disposizione di Rino Gattuso. Suso ha una clausola da 40 milioni di euro e potrebbe lasciare il Milan a fine anno. Il Milan è pronto a presentare un’offerta per Nabil Fekir del Lione. Missione francese per il direttore sportivo del Milan.