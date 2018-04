Suso non è più indispensabile: il Milan valuta la cessione

Il Milan si interroga sul futuro di Suso. Il giocatore spagnolo potrebbe anche andare via a fine stagione: le ultimissime

Suso resta o va via? Il giocatore spagnolo del Milan non sta attraversando un momento particolarmente positivo e anche ieri a Bologna ha fallito un paio di occasioni semplici. Pochi lampi per il giocatore che rimane comunque un punto fermo della formazione di Rino Gattuso. Secondo Sport Mediaset però i rossoneri si interrogano sul futuro del giocatore ex Liverpool.

L’esterno d’attacco spagnolo potrebbe andare via a fine stagione. Nel contratto c’è una clausola da 40 milioni di euro e sarà difficile resistere agli assalti dei club stranieri. Tutto dipenderà dalla volontà del giocatore ma anche il Milan si interroga sul futuro del calciatore spagnolo. Nella riunione andata in corso la scorsa settimana (Leggi anche: Summit Fassone-Mirabelli-Gattuso) i rossoneri hanno parlato del futuro del giocatore spagnolo e una sua partenza a fine stagione non è da escludere.