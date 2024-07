Felipe Anderson Palmeiras, IL RETROSCENA di Ferreira sulla trattativa: l’annuncio in CONFERENZA STAMPA del tecnico portoghese

Abel Ferreria, tecnico del Palmeiras con in bacheca due Copa Libertadores, ha parlato in conferenza stampa. Nel corso del suo intervento ha rilasciato un retroscena sull’arrivo di Felipe Anderson, ex giocatore della Lazio.

PAROLE – «Felipe Anderson si sta allenando molto bene! Può giocare da 10, infatti… Ha scelto la maglia numero 9. Può giocare da 8, a destra e a sinistra. È un giocatore pronto. Quando Barros mi ha detto che l’avevamo preso, non potevo crederci… Ho pensato: ‘Oh cavolo, non ci posso credere‘».