Fenerbahce, UFFICIALE l’arrivo di Kostic dalla Juve: il COMUNICATO

L’annuncio del Fenerbahce sul trasferimento di Filip Kostic dalla Juventus. Tutti i dettagli in merito

Il Fenerbahce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’arrivo di Filip Kostic dalla Juventus.

COMUNICATO – «Trasferisci informazioni Il nostro club ha raggiunto un accordo di principio con la sua società Juventus FC e il giocatore per quanto riguarda il trasferimento in prestito di Filip Kostic. Kostic è stato invitato a Istanbul per controlli sanitari e ulteriori trattative di trasferimento. Società sportiva Fenerbahçe».