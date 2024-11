Ferrara sicuro: «Scudetto? Tutte incollate, ma per me è favorita quella squadra per il primato»

Ferrara non ha dubbi sul fatto che quella sulla carta sia la più forte ma come dice lui stesso, a parlare devono essere i risultati in campo per lo Scudetto

Ferrara in un’intervista rilasciata a Il Mattino ha parlato dell’attuale situazione della Serie A e ha espresso le sue considerazioni anche sull’Inter e sulla situazione che si sta delineando quest’anno in campionato.

PAROLE – «Ci sono quattro squadre attrezzate: Napoli, Atalanta, Inter e Juve. E Lazio e Fiorentina stanno facendo un eccellente lavoro».

E IL MILAN? – «Rispetto per la storia e l’organico, però i sei punti di ritardo dalla Juve sono tanti, anche se deve recuperare la partita di Bologna».

FINORA REGNA L’EQUILIBRIO, MA C’È UNA SQUADRA ANCORA FAVORITA – «Sulla carta l’Inter sembra più attrezzata sotto l’aspetto dell’organico. Ma sulla carta non vince nessuno. Atalanta e Juve possono avere qualcosa in meno, però magari in campo riescono a compattarsi di più. Anche perché pare che l’Inter abbia qualche certezza in meno rispetto alla scorsa stagione».