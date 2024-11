Fifa The Best, le nomination: tutti gli italiani presenti: sorpresa Cacace

La lista di tutti i calciatori candidati al premio The Best da parte della Fifa, con la sorpresa Libertato Cacace dell’Empoli. I dettagli

La Fifa ha pubblicato le nomination per il premio Fifa The Best. Tanti i calciatori militanti in Serie A ed italiani presenti, di seguito la lista completa.

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI : Donnarumma (Psg), Sommer (Inter), Maignan (Milan).

: Donnarumma (Psg), Sommer (Inter), Maignan (Milan). DIFENSORI: Hummels (BVB/Roma), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter), Bremer (Juventus), Cacace (Empoli).

Hummels (BVB/Roma), Bastoni (Inter), Dimarco (Inter), Bremer (Juventus), Cacace (Empoli). CENTROCAMPISTI: Calhanoglu (Inter).

Calhanoglu (Inter). ATTACCANTI: Lookman (Atalanta), Dovbyk (Girona/Roma), Lautaro Martinez (Inter).

Premio Puskas al miglior gol

Candidato Federico Dimarco per il gol realizzato in Inter-Frosinone.

Miglior Allenatore

Candidato Carlo Ancelotti.

Miglior portiere