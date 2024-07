FIGC, maxi multa da parte dell’Antitrust: ecco la motivazione

L’Antitrust ha multato la FIGC: maxi contravvenzione per la federazione italiana, ecco la motivazione dell’Antitrust

L’Antitrust ha inflitto alla FIGC una multa di oltre 4 milioni di euro (4.203.447,54 euro) per abuso di posizione dominante. Secondo l’autorità garante, la Federazione ha abusato della propria posizione dominante nel mercato dell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico per escludere gli Enti di Promozione Sportiva e limitare la loro attività nel settore delle competizioni calcistiche amatoriali.

L’Autorità, si legge in una nota, ha infatti accertato che la Figc, almeno a partire dall’1 luglio 2015, «ha attuato una complessa strategia escludente per rafforzare la propria posizione dominante nell’organizzazione di competizioni calcistiche giovanili a carattere agonistico e per estenderla anche al mercato dell’attività ludico-amatoriale, in cui opera in concorrenza con gli Enti di Promozione Sportiva (Eps)».