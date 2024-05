FIGC, NOVITA’ sulla norma anti-Superlega nei confronti dei club! Il comunicato UFFICIALE

FIGC, adesso è UFFICIALE: è stata revocata la cosiddetta norma anti-Superlega! Ecco il COMUNICATO su tale decisione

La FIGC pochi minuti fa ha diramato un comunicato ufficiale in cui comunica la revoca, anche se solo temporanea, della norma ‘anti Superlega‘. La norma non avrebbe permesso ai club Italiani di partecipare alla nuova e tanta discussa competizione. Ecco il comnunicato ufficiale

IL COMUNICATO – «Delibera di sospendere temporaneamente, nelle more dell’espletamento dei richiamati approfondimenti, l’efficacia delle disposizioni di cui al richiamato art. 16, comma 2, lett. a) delle NOIF, di cui al Comunicato Ufficiale n. 243/A del 18 maggio 2021, limitatamente alla parte in cui così si legge: “ […..] se partecipano a competizioni organizzate tra associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”, nonché alle richiamate lett. A-1) della Sezione II), lett. A-1) della Sezione III) e lett. A-1) della Sezione V), di cui al Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, limitatamente alla parte in cui così si legge: “[….] contenente […..] l’impegno a[page2image22117616]non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC».