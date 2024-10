Fiorentina, l'arbitro della sfida contro il San Gallo

La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo

La Fiorentina andrà in trasferta giovedì per sfidare il San Gallo, gara valevole per la seconda giornata di Conference League. La UEFA ha diramato la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. L’arbitro sarà l’israeliano Yigal Frid assistito da altri cinque suoi connazionali. Di seguito, l’elenco completo

San Gallo – Fiorentina

Arbitro: Yigal Frid (Israele)

Assistenti arbitrali: Matityahu Yakobov (Israele), Rostislav Talis (Israele)

Quarto ufficiale: Nael Odeh (Israele)

Arbitro VAR: Ziv Adler (Israele)

Assistente arbitro VAR: Eitan Shmuelevitz (Israele)