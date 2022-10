Fiorentina, Barone: «Chiedo pazienza ai tifosi»

Le parole di Joe Barone in vista della sfida della Fiorentina con l’Hearts: «Il gol non arriva, ma chiediamo ai tifosi di avere pazienza»

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone ha parlato ai microfoni di SKY prima della gara contro gli Hearts. Di seguito le sue parole.

ASPETTATIVE – «Ci aspettiamo di più da tutta la squadra, dai giocatori, abbiamo iniziato un campionato – e non sono scuse – dobbiamo fare risultati, ringraziare la tifoseria. Oggi il gol non arriva, però non ci facciamo condizionare da nessuno, dall’esterno. Chiedo ai tifosi, non solo al Franchi o a Firenze, di avere pazienza e di stare insieme alla squadra. Per il futuro vediamo».

GIOCARE IN EUROPA – «Direi che per noi è tanto importante, questa stagione. Non molti sono abituati a giocare in Europa, è una cosa nuova per tutti noi, per il mister e per tanti giocatori, esserci ogni tre giorni. Un aspetto fisico e mentale. Mi auguro che le cose possano cambiare, siamo molto molto vicini alla squadra. La cosa importante, come ha detto venuti, dobbiamo ritornare a prendere gli applausi dal nostro pubblico».