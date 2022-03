Fiorentina, Barone: «Commisso e la società credono molto in questo club»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato così a margine della presentazione del progetto del nuovo Stadio Franchi

A margine della presentazione del progetto del nuovo Stadio Franchi ha parlato il dg della Fiorentina Joe Barone.

LE PAROLE – «Voglio ringraziare Rocco Commisso e la famiglia per credere nel calcio italiano e nella Fiorentina. Ringrazio anche i calciatori presenti e chi ha vestito questa maglia. Crediamo tanto nelle strutture, in Lega siamo attivi per parlarne. Abbiamo girato la città per il nostro settore giovanile e a Bagno a Ripoli abbiamo trovato il posto giusto per la nostra nuova casa. Domenica saranno nostri ospiti gli ex giocatori del passato prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna».