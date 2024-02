Belotti svela: «Ecco perché ho scelto la Fiorentina»

Le parole di Andrea Belotti, nuovo attaccante della Fiorentina, dopo il suo primo gol in viola contro il Frosinone

Andrea Belotti ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina delle sue prime settimane in viola.

GOL – «Ci sono voluti solo 15 minuti ed il sogno è diventato realtà: speravo proprio di cominciare così. Segnare sotto la Fiesole, poi, è stato magico: mi è venuto spontaneo correre sotto la curva e spero di farlo ancora tante volte».

PERCHE’ LA FIORENTINA – «Firenze è bellissima. Ci ero già stato in passato, ma in questi giorni ho potuto viverla con passione. Ho scelto la Fiorentina perché la reputo la squadra più congeniale per il mio modo di giocare: era il momento giusto per far sì che le nostre squadre si incrociassero. Quando ti trasferisci a gennaio non c’è tanto tempo per studiare i nuovi compagni, ma molti già li conoscevo per il mio passato in nazionale o in Serie A con altre squadre e questo mi ha aiutato molto per inserirsi. E poi il mister Italiano mi ha dato tantissimo sul piano del gioco».