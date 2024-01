Cristiano Biraghi, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo

Cristiano Biraghi, giocatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Sassuolo.

PAROLE – «Quarto posto? Sono orgoglioso di essere capitano di questa squadra perché se guardiamo quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni e quello che abbiamo costruito da quando è arrivato il mister penso sia una cosa straordinaria. Stiamo crescendo di pari passo con la società che ha grandi obiettivi ed investe molto. Noi stiamo crescendo come squadra e tutti insieme. Oggi è andata così e purtroppo non si possono vincere tutte le partite. Il girone di andata è andato molto bene e non bisogna soffermarci solo su stasera. Se ci aspettavamo di essere in questa posizione a inizio anno? Se a inizio anno dicevamo di essere quarti con tutte le corazzate che ci sono… Quando poi giochi bene e fai risultati prendi fiducia. Quando giochi così l’autostima sale e fai buone prestazioni».