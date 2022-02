Fiorentina, Cabral si presenta: «Vlahovic? Rispetto quello che ha fatto qui, io voglio il mio spazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Fiorentina Cabral si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore viola

Arthur Cabral, nuovo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa da giocatore viola. Le sue parole:

SCELTA FIORENTINA – «Maglia storica e importante oltre che pesante. Mi sono preparato tanto per arrivare a questo momento. Voglio raggiungere la Nazionale e credo che qui posso lavorare per arrivarci. Voglio andare al Mondiale in Qatar. Sono contento della chiamata ricevuta e non ho esitato ad accettare».

CARATTERISTICHE – «La mia dote principale è quella di finalizzare il gioco e muovermi in area di rigore. Mi piace giocare con la squadra e voglio aiutare a conseguire più vittorie possibili».

KUZMANOVIC – «Sì ho parlato con Kuzmanovic e l’ho ringraziato per il paragone con Adriano. Abbiamo caratteristiche simili, spero di poter un giorno ripetere ciò che ha fatto lui nel campionato italiano».

VLAHOVIC – «Rispetto quello che ha fatto Vlahovic qui. Sto conoscendo i compagni e voglio adattarmi a un contesto diverso, voglio cercare il mio spazio. L’obiettivo è scrivere il mio nome nella storia del campionato e di questo club come hanno fatto altri brasiliani prima di me».

BARCELLONA – «In passato c’era stato interesse da loro».

PIATEK – «La concorrenza è uno stimolo per fare sempre meglio. Sono pronto a dare il mio contributo contro la Lazio».