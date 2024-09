Fiorentina, Polverosi CRITICO: «Tutto da RIFARE, situazione PREOCCUPANTE per QUESTO motivo»

L’analisi di Alberto Polverosi sulle mosse di calciomercato della Fiorentina di Raffaele Palladino per rinforzare la squadra

Alberto Polverosi ha commentato il calciomercato della Fiorentina nel suo editoriale sul Corriere dello Sport.

L’ANALISI – «Da un giovedì che poteva diventare nero, nerissimo, a un venerdì che riporta un po’ di sereno al Viola Park. Gli aspetti positivi sono nell’ordine: la miracolosa qualificazione alla Conference League, la composizione del girone di Conference con sei avversarie tutte di grado tecnico inferiore a quello della Fiorentina, l’ultimo giorno di mercato che regala a Firenze un regista vero come Cataldi e un mediano vero come Bove. Non è facile tenere tutto insieme perché quello che si è visto giovedì sera al Pancho Arena è ancora negli occhi terrorizzati dei fiorentini. Da almeno quattro anni sulle rive dell’Arno non si vedeva una squadra-non squadra come quella di Palladino. Una partita di niente, sorella legittima (e perfino più sgraziata) di quella di domenica scorsa col Venezia. Troppi problemi in queste prime settimane di calcio vero. L’insieme è l’aspetto più preoccupante. La squadra non è legata, quasi non riconosce se stessa, non sa come muoversi, come attaccare né come difendere. E’ presto per verificare l’esito della rivoluzione del nuovo allenatore, ma per ora non si vede nemmeno un cenno di quello che Palladino vuole. Alla partita di domani col Monza arriverà una squadra stanca ma nuova, una squadra che Palladino dovrà impostare quasi da capo, con nuovi interpreti. All’allenatore serve tempo, ma intanto dia un segnale».