Fiorentina, conferme e grandi nomi per l’attacco: occhi su Piatek e Mandzukic

Iachini chiede la conferma di grandi giocatori della Fiorentina, ma non solo: il tecnico vuole anche un rinforzo in attacco

Ha le idee chiare Beppe Iachini. Dopo aver rinnovato, l’allenatore della Fiorentina spera che la società confermi tutti i big del club.

Come spiega però Tuttosport, l’allenatore viola si aspetta anche un grande colpo in attacco. I nomi che scaldano l’ambiente sono quelli di Milik, Piatek, Fofana, Linetty, Mandzukic o Ken Sema, oltre a giovani come Riccardi, Ricci o Cistana. Storia a parte per Chiesa: il suo futuro dovrà essere valutato.