Fiorentina, PROBLEMI in difesa: Martinez Quarta e Ranieri sotto ESAME, Palladino studia le CAUSE

L’analisi sui problemi difensivi mostrati dalla Fiorentina di Raffaele Palladino in questo avvio di campionato

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Raffaele Palladino starebbe sfruttando questa pausa per risolvere i problemi difensivi mostrati dalla Fiorentina in questo avvio di stagione.

I viola hanno infatti subito già sette gol in cinque gare contro avversari non di primissimo livello come Parma, Puskas Akademia, Venezia e Monza. L’allenatore vuole capire se le difficoltà sono dovute agli interpreti, con Martinez Quarta e Ranieri sotto esame, oppure al passaggio alla difesa a tre.