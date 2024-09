Fiorentina, Dodò: «Quest’anno vogliamo VINCERE noi. Mai alla Juve? La verità è QUESTA»

Le parole di Dodò, terzino brasiliano della Fiorentina, sugli obiettivi stagionali del club viola e sul suo futuro in Serie A. I dettagli

Dodò ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro con la Fiorentina.

FIORENTINA – «La Fiorentina mi ha abbracciato. Dopo essere andato via dallo Shakhtar, dove firmai per 5 anni, per la guerra, sono rimasto sei mesi in Brasile. Ho sofferto parecchio. Il club viola non si è mai fermato, mi ha sempre voluto con Pradé e Burdisso. Sognavo l’Italia e nel 2022 sono arrivato. Questa è la mia terza stagione. È cominciata bene».

OBIETTIVI – «A noi manca un trofeo. È il sogno di tutti. Tre finali perse sono tante. Ci proveremo. Dobbiamo vincere, già a Empoli domenica e alzare il livello. Vorremmo dedicarlo a Commisso. Lui sta insieme e vicino a noi bene».

FUTURO – «Sono pronto a rinnovare, il contratto scade nel 2026. Il no alla Juve? Lo avevo promesso a Joe Barone».