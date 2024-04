Fiorentina Genoa: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Genoa: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo stadio Franchi andrà in scena la sfida di Serie A tra Fiorentina e Genoa. Da un lato i Viola potranno accusare le fatiche d’Europa e mentalmente potrebbero pensare alla gara di giovedì. E con l’Europa difficile da raggiungere, ma quella con i liguri è comunque una sfida importante. Dall’altra parta Gilardino ha undici punti sulla zona retrocessione ha conquistato l’obiettivo della permanenza in Serie A. Mancherebbero pochissimi punti. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Ranieri, Quarta, Parisi, Kayode; Maxime Lopez, Duncan; Bonaventura, Ikoné, Kouame; Belotti. Allenatore: Italiano. A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Milenkovic, Dodo, Faraoni, Biraghi, Mandragora, Arthur, Castrovilli, Barak, Beltran, Infantino, Gonzalez, Sottil

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Haps, Messias, Badelj, Frendrup, Sabelli; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Cittadini, Martin, Pittino, Spence, Vogliacco, Bohinen, Thorsby, Strootman, Papadopoulos, Ankeye, Ekuban

Fiorentina-Genoa, orario e dove vederla

Fiorentina-Genoa gara delle ore 18:45 del lunedì, che continuerà la trentaduesima giornata della Serie A, la tredicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.