Fiorentina, dopo aver individuato il nuovo organigramma societario: ora inizia la seconda fase dei Viola

La nuova Fiorentina di Rocco Commisso prende forma. Mentre è in via di definizione l’organigramma societario (i dettagli), ora è il momento della seconda fase. I Viola infatti dovranno lavorare parecchio nella prossima sessione di mercato: non solo sul fronte acquisti, ma anche su quello delle cessioni.

Per fare questo, come aveva anticipato il nuovo patron dei toscani sarà necessario aprire un dialogo con la Uefa sul fronte fair-play finanziario in modo da far partire il nuovo progetto. Infine, la ricerca di un nuovo sponsor primario sarà fondamentale per aumentare il fatturato.