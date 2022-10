Finale thriller, è tutta roba di Pazza Inter

L’Inter continua a vincere e lo fa con una partita thriller, è tornata Pazza e Inzaghi si gode altri tre punti contro la Fiorentina

Un finale show al Franchi tra gol e polemiche soprattutto in casa Viola per il mancato rosso a Dimarco e il fallo di Dzeko nell’azione dell’ultima rete nerazzurra. Al fotofinish l’Inter trova un’altra vittoria fondamentale per continuare la rimonta alla vetta della classifica. Un luna park di emozioni al Franchi tra rimonte e contro rimonte con la rete fortunata di Mkhitaryan nel finale che fa esplodere la panchina nerazzurra e consegna tre punti alla squadra di Inzaghi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.