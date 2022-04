Fiorentina, Italiano dimentica Vlahovic: media punti migliore senza il serbo

Con l’addio di Vlahovic, Italiano ha trasformato la Fiorentina e adesso ha anche una media punti migliore

L’addio di Dusan Vlahovic a gennaio, volato via destinazione Torino sponda Juventus, poteva essere un macigno sulla stagione della Fiorentina. Ma Vincenzo Italiano si è rimboccato le maniche e ha lavorato per dimenticare subito il serbo, e ci è riuscito alla grandissima.

Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, senza il loro ex bomber i viola hanno addirittura aumentato la media punti: 1,63 quando in squadra c’era Vlahovic, 1,89 adesso. Con l’assenza dell'”attaccante principe”, Italiano ha valorizzato tutti i suoi calciatori trasformando la Fiorentina in una cooperativa del gol.