Fiorentina, Italiano indica tre obiettivi

La Fiorentina per riscatti e rinnovi dovrà aspettare il finale di stagione. Italiano intanto indica alcuni obiettivi

Per il mercato estivo la Fiorentina deve aspettare di sapere la posizione in classifica soprattutto per quanto riguarda riscatti e rinnovi.

Italiano ha indicato gli obiettivi che possono essere utili anche senza l’Europa. In porta piace Carnesecchi, ma con l’Atalanta si è parlato anche di Gollini. In mediana si punta Maggiore, che il tecnico ha già allenato allo Spezia. A sorpresa esce fuori anche il nome di Aramu del Venezia. Lo riporta La Nazione.