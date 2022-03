Fiorentina, il mercato Viola passa dall’Europa

Il mercato della Fiorentina passa dalla conquista dell’Europa: le ultime partite saranno decisive per il futuro Viola

Il mercato estivo della Fiorentina dipende tutto dall‘Europa. La squadra di Italiano dovrà arrivare nelle prime sei per convincere alcuni giocatori a restare e garantirsi alcuni riscatti.

Situazione in stand by per il rinnovo di Milenkovic, già cercato da alcune big. In ballo anche i riscatti di Torreira, Piatek e Odriozola. Tutte situazioni bloccate al momento, prima di spendere serve la certezza di poter partecipare alle competizioni Europee. Lo riporta il Corriere dello Sport.