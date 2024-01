Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo il pareggio ottenuto dai viola contro l’Udinese

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Fiorentina contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «L’Udinese ha avuto un atteggiamento migliore del nostro e lì dobbiamo iniziare ad aggiustare qualcosina perché troppe volte sta accadendo che nei primi tempi non siamo all’altezza della situazione. Poi siamo bravi a rimediare, ma all’inizio l’Udinese è stata più brava di noi. Poi tenendo viva la partita per poco la vinciamo con il palo di Bonaventura. L’Udinese è una squadra forte che ci ha castigato. Ci prendiamo il punto, volevamo vincere ma andiamo avanti».

BELTRAN E NZOLA – «Bene il gol di entrambi, mi è piaciuto anche l’esordio di Faraoni. Oggi hanno segnato gli attaccanti ma non abbiamo vinto. Siamo stati decisamente migliori nella ripresa, ma sono contento perché la personalità che oggi ha avuto Nzola di prendere il pallone per il rigore e segnarlo mi fa ben sperare. Nzola è entra benissimo in una posizione non sua e il rigore mi è piaciuto perché finalmente si è preso questa responsabilità».

COSA NON HA FUNZIONATO NEL PRIMO TEMPO – «Sta capitando troppo spesso che non approcciamo bene. Dobbiamo lavorare e ne dobbiamo parlare. Poi ci sta anche l’avversario che ti mette in difficoltà, ma noi ci abbiamo messo del nostro e dobbiamo migliorare. Temevamo la loro fisicità e nelle due situazioni del gol dovevamo stare più attenti. L’Udinese ha tanti giocatori di qualità ed è una partita che ci può stare. Potevamo fare qualche gol in meno e potevamo fare più attenzione in certe situazioni».

FARAONI – «Lui è un giocatore bravo. Si è messo subito a disposizione ed è stato bravo nell’assist. Faraoni è un acquisto di personalità ed insieme a Kayodé in questa seconda parte di stagione possono fare bene. Supercoppa? Adesso penseremo alla Supercoppa e arriveremo a giocarci questo trofeo. Per noi è un grande orgoglio e ci fa davvero piacere. Abbiamo una partita difficile con il Napoli e la prepareremo nel modo giusto».