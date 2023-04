Fiorentina, Italiano: «Per noi quest’anno c’è grande soddisfazione per aver raggiunto questa semifinale»

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Cremonese

PAROLE – «Per noi quest’anno c’è grande soddisfazione per aver raggiunto questa semifinale. Come tutte le partite importante deve essere preparata nella maniera più attenta e concentrata possibile. L’anno scorso ci è andata male, ora ce la metteremo tutta, rispettando il nostro avversario e sapendo che sarà tutta un’altra storia rispetto alla gara di campionato. Prepariamo al meglio una doppia sfida, quella di domani sarà solo il primo tempo. Andremo lì a far valere le nostre qualità conoscendo la forza e la qualità della Cremonese. Servirà massima attenzione. Credo che la Cremonese cercherà di arrivare in finale, come lo vogliamo noi, ma non so cosa pensino o come ragionino. Quando c’è in palio una finale l’obiettivo è grande e sono convinto che avranno la voglia di passare».