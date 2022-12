Fiorentina, ora Italiano vuole delle risposte da Jovic e Cabral

Vincenzo Italiano sta preparando la Fiorentina per il ritorno in campo di gennaio e vorrebbe delle risposte concrete da Jovic e Cabral

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancano all’appello i due attaccanti che anche in questo periodo di sosta hanno faticato a trovare la via del gol. Il tecnico si aspetta di più da loro e intanto valuta le alternative. L’idea ultima è quella di provare il tandem in avanti per portare più peso in attacco, ma uno dei due dovrebbe restare dietro nelle gerarchie a favore di Koaumé. Più probabile vedere la coppia Jovic-Kouamé anche per caratteristiche che potrebbero sposarsi bene tra i due giocatori.