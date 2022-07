Fiorentina, giorni decisivi per Jovic: le parti studiano la formula

La Fiorentina e Jovic sempre più vicino al sì, le parti si stanno sentendo per la formula che possa essere favorevole a entrambe

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante potrebbe arrivare in Italia in prestito secco, ma non è da escludere la Viola possa chiedere al Real Madrid di inserire anche il diritto di riscatto.