Moise Kean la nota positiva della Fiorentina nella sconfitta contro l’Atalanta: i suoi numeri sono in crescita, forse anche per riprendersi la Nazionale?

La Fiorentina dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta può ripartire dalla buona prestazione di Moise Kean. L’attaccante, arrivato in estate con qualche dubbio dalla Juve da parte della tifoseria, sta lentamente conquistando la piazza: ieri ha messo a segno la sua seconda rete in campionato: contando quelle nelle qualificazioni di Conference League siamo a 4 gol in 6 partite, con una media di una rete ogni 120′: una condizione che potrebbe anche farlo rientrare nella scelte di Spalletti per l’Italia. Di seguito i voti de la Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – «Il primo gol alla Dea – perfetto appostamento – è magra consolazione, non lo stato di forma e fiducia. Anche un palo».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «A tratti è dominante e mette in difficoltà da solo la difesa bergamasca, complice un Hien in giornata decisamente blu. Va vicino al terzo gol con un’azione insistita che termina sul palo. La Fiorentina ha trovato il suo centravanti».